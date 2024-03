Marica Pellegrinelli incinta al settimo mese, le foto senza veli sono bellissime

Marica Pellegrinelli è incinta del suo terzo figlio e adesso si trova nella 30esima settimana di gravidanza. La pancia inizia a essere molto evidente e per trovare sollievo ha deciso di concedersi un massaggio drenante in un centro specializzato a Milano.

Nelle storie Instagram ha prontamente immortalato il momento condividendo delle foto di lei con addosso solo un paio di slip e con il braccio che copre il seno. Pellegrinelli al settimo mese si mostra in tutta la sua bellezza mettendo ben in risalto il pancione scegliendo di mostrarsi di profilo.

La 35enne è già mamma di Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8 anni, avuti con il suo ex marito Eros Ramazzotti. Tra meno di due mesi nascerà la bimba che ha tanto voluto con il suo attuale compagno, William Djoko. Su di lui in una recente intervista ha dichiarato: "Sono stata fortunata. Mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuta in Olanda".