Marica Pellegrinelli in dolce attesa? L'indiscrezione

Marica Pellegrinelli è incinta? Secondo il settimanale Chi sì. "La modella avrebbe confidato agli amici, durante una serata in un locale, di essere in dolce attesa. E, successivamente, ci è stato detto che avrebbe superato il terzo mese di gravidanza". Queste le parole con cui il magazine ha svelato che Pellegrinelli sarebbe in dolce attesa. Alle parole il settimanale ha corredato alcune foto scattate dai paparazzi in occasione di uno shooting fotografico. Il sue linee sembrerebbero più morbide, ma al momento dalla diretta interessata non è arrivata nessuna conferma ma neanche nessuna smentita. Chissà se nei prossimi giorni Pellegrinelli deciderà di rompere il silenzio.

Solo pochi mesi fa Marica aveva dichiarato di sentirsi pronta ad avere un terzo figlio. Da due anni è legata è legata al deejay e producer William Djoko. A luglio ha reso noto sul suo profilo Instagram di essere stata curata per un tumore all'ovaio destro. Non ne aveva mai parlato, se non dopo aver ricevuto buone notizie, "un po' per riservatezza, un po' per paura, un po' per scaramanzia".