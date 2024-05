Marica Pellegrinelli mamma: arriva il regalo della fidanzata di Eros Ramazzotti

La gioia di Marica Pellegrinelli, diventata mamma per la terza volta di una bimba, Ariela Wilhelmina, nata dall'amore per il compagno William Djoko, è stata condivisa sui social qualche giorno fa. Gli auguri per lei, per la piccola, per una famiglia che cresce dopo Raffaela Maria e Gabrio Tullio, figli avuti dall'ex marito Eros Ramazzotti, non sono tardati ad arrivare numerosissimi, da parte dei follower ma non solo. Anche Dalila Gelsomino, infatti, imprenditrice fidanzata del cantante, ha voluto destinare un piccolo regalo alla neomamma e alla sua bambina, fotografato dalla modella tra le sue storie Instagram.

La modella ha condiviso le foto dei tanti mazzi di fiori ricevuti dagli amici tra i quali quello a forma di "A", iniziale del nome della bimba, inviato dalla compagna del padre dei suoi figli che, già nelle scorse ore, proprio come la figlia Aurora, pure aveva messo il suo "like" all'annuncio della nascita. Con Eros Marica è stata sposata dal 2014 al 2019 e da lui ha avuto i suoi primi due figli. Di recente la modella aveva raccontato come il loro rapporto sia rimasto sereno anche dopo la separazione per il bene dei loro bambini. "Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini", aveva confidato: "Lui può entrare in casa come e quando vuole, ovviamente nel rispetto di tutti, ma prima di noi ci sono i nostri figli. Se io sono quella che sono è perché sono stata con lui e perché ho avuto una crisi e oggi spero di essere diventata una persone migliore". Il compagno William Djoko ha un ottimo rapporto con i figli di Marica e a proposito di questo dettaglio, la modella aveva anche precisato l'enorme affetto che la lega ancora oggi ad Aurora Ramazzotti: "Siamo state dieci anni insieme, la amo e l'ho amata tantissimo. Se ami una persona ami anche i suoi figli". Una certezza che oggi, con l'arrivo della piccola Ariela Wilhelmina, si ribadisce con un gesto pieno d'affetto.