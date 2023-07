Marica Pellegrinelli: "Avevo un tumore, sono stata operata"

Marica Pellegrinelli è molto riservata. Sui social sono poche le condivisioni di contenuti nelle quali mostra i suoi figli, Raffaela e Gabrio Tullio, o l'amore per il nuovo compagno, William Kouam Djoko. Che la modella non amasse parlare della sua vita privata è noto da anni, da quando era sposata con Eros Ramazzotti. Ma ieri, 11 luglio, in occasione di un importante anniversario, ha voluto raccontare di quando un anno fa le fu diagnosticato un tumore all'ovaio destro che le è poi stato asportato chirurgicamente.

"Un anno fa mi operavo - inizia così il suo racconto corredato da un carosello di foto che mostrano non la paura della malattia, ma il sostegno e la vicinanza di tutte le persone che la amano -, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme". "Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta... La mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita", ha aggiungo Marica.

Poi la modella sfrutta la sua esperienza personale per dare un consiglio a chi la segue: "Ho fatto prevenzione? Anche - quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri".

Il percorso di accettazione e superamento della malattia è lungo, talvolta non semplice da affrontare, ma adesso per Pellegrinelli l'11 luglio rappresenta un giorno di rinascita: "Questo è per dire grazie alla vita e alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole, oggi sono stata finalmente su un 'set fotografico' ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità - non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante. Buon 11 luglio".