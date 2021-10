"Non sono ancora come ero prima", la confessione di Marica Pellegrinelli un anno dopo il Covid

"Un anno esatto fa mi svegliavo dopo una notte di tormenti ed ero malata... sì: proprio quella malattia che sentivo rimbombare in ogni voce da 8 mesi". In un post condiviso su Instagram Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, torna a parlare della sua esperienza col coronavirus. E racconta come la malattia l'abbia toccata al punto da non sentirsi più quella di prima.

Occasione della riflessione è un viaggio di piacere a Parigi, viaggio che fino a qualche mese fa sarebbe stato impossibile. "Cerco di “capovolgere la prospettiva”, vedere tutti i cambiamenti positivi che ha creato nella mia vita e vi assicuro - scrive Marica - non sono pochi! Ogni avvenimento, anche il più doloroso, può essere un’occasione: sta a noi coglierla. Innumerevoli fatti e conseguenze negative e dolorose, sia personali che collettive".

"Cerco di analizzare e di arginare le emozioni - conclude - Di una cosa sono certa: quanto avrei voluto poter affrontare quei 18 giorni con una barriera in più nel mio sistema immunitario, è passato un anno ma non sono ancora come ero il 12 ottobre 2020. Difficile rimanere lucidi oggi, dopo tutto quello che abbiamo passato, ma dobbiamo provare. La vita è un dono stupendo".

Marica Pellegrinelli oggi

La fine del matrimonio con Ramazzotti risale al giugno del 2019, poi una love story con l'imprenditore Charley Vezza, che però si è presto conclusa. Infine alcune settimane fa è stata immortalata accanto all'ex calciatore Marco Borriello, ma i due non hanno mai confermato una storia d'amore. Nel suo cuore al momento ci sono solo i due figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria.