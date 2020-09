Gf Vip: la contessa Patrizia De Black ha piantato marijuana a sua insaputa (VIDEO)

"Un mio amico va in Colombia e mi dice 'ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi'". Comincia così il mirabolante racconto di Patrizia De Black al Grande Fratello Vip. E se la conclusione può essere facilmente ai deducibile ai più smaliziati, non lo era all'epoca per la contessa, che si è trovata a piantare semi di marijuana in balcone a sua insaputa.

Patrizia De Black ha piantato marijuana a sua insaputa

L'episodio narrato da Patrizia è diventato presto virale su Twitter, candidandosi a diventare uno dei momenti cult della storia del programma. "Io ho un terrazzo molto grande a casa", ha confidato "e così decido di piantare questi semi. Col tempo, comicio a vedere che queste piante crescono moltissimo, sempre più alte, diventando sì meravigliose ma anche una specie di foresta. A quel punto mi chiedo quando nascono i fiori, perché solo le foglie si allungavano ma i fiori non nascevano".

Ignara di aver messo in piedi una coltivazione abusiva di marijuana, ad aprire gli occhi alla contessina arriva il suo giardiniere di fiducia. "Viene a casa mia due volte l'anno e quella volta mi guarda con gli occhi strabuzzati. Alché io gli dico: 'Ha visto che belle queste piante, Domenico? So che faranno fiori pazzeschi". Lui mi risponde: 'Ma lei sa che cosa sono queste piante, contessa? E' marijuana'. A volte per ignoranza si sanno delle cose assurde, così ho cominciato a strappare una pianta per volta dalla terra".

