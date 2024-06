Marina Berlusconi: "Sui diritti sto con la sinistra". La replica di Alessandra Mussolini

La politica l'ha respirata in casa da sempre e ancora oggi Marina Berlusconi è attenta allo scenario italiano ma anche europeo, e soprattutto prende posizioni ben chiare (anche se non si candiderà mai, come ha più volte assicurato).

Intervistata dal Corriere della Sera, la primogenita di Silvio Berlusconi - presidente del Gruppo Mondadori - ha parlato della nuova casa editrice: "Si chiamerà Silvio Berlusconi Editore e avrà un'unica parola d'ordine: libertà. Non sarà solo un omaggio a io padre, ma un progetto editoriale che vuole dare più forza al pensiero liberale e democratico, contro ogni forma di totalitarismo, nel nome di quella libertà che finisce solo dove comincia quella altrui".

Libertà come valore non negoziabile, ha spiegato ancora: "È una riflessione che va ben oltre la dialettica tra governo e opposizioni. Mi sto riferendo a un problema più ampio, che riguarda la nostra civiltà e i nostri valori. In quasi 80 anni di pace abbiamo avuto la fortuna di poter considerare la libertà una conquista acquisita. Non è più così. Due guerre dilaniano i confini dell'Europa - ha proseguito - mentre si sta coalizzando un inquietante fronte anti-occidentale, dalla Russia alla Cina. Ma dobbiamo fare i conti anche con un nemico interno, non meno insidioso. Il successo alle Europee di movimenti con idee antidemocratiche non può non allarmare. Le preoccupazioni sulle conseguenze del prossimo voto negli Stati Uniti aumentano".

Marina Berlusconi, però, non punta il dito contro l'attuale governo, che secondo lei "ha sempre rispettato pienamente le regole della democrazia e in politica estera ha mantenuto la barra dritta su posizioni europeiste e filo-atlantiche". "Poi, per carità, ci sono anche temi su cui si può essere più o meno d'accordo" ha detto, sviscerandoli poco dopo e facendo un'altra affermazione importante: "Personalmente, ad esempio, sui diritti civili. Se parliamo di aborto, fine vita o diritti Lgbtq, mi sento più in sintonia con la sinistra di buon senso. Perché ognuno deve essere libero di scegliere. Anche qui, vede, si torna alla questione di fondo, quella su cui non credo si possa arretrare di un millimetro: la questione della libertà".

La replica di Alessandra Mussolini

Le dichiarazioni di Marina Berlusconi sui diritti e sulla sua vicinanza, in questo senso, alla sinistra, stanno facendo il giro del web, senza alcun dubbio scuotendo i partiti da sempre alleati a suo padre e probabilmente anche qualcuno all'interno di Forza Italia. Da parte di altri, invece, è già arrivato il totale sostegno. Prima fra tutti Alessandra Mussolini, che da tempo si è apertamente schierata al fianco della comunità Lgbtq+ in certe battaglie. "Ben fatto" scrive su Instagram, nel post con le parole di Marina Berlusconi. Tra i commenti anche quello di Rachele Mussolini, sorella di Alessandra, di Fratelli d'Italia: "Condivido in pieno il pensiero di Marina Berlusconi, personalmente sto cercando di fare da collettore di un pensiero laico e liberale in Fdi ma mi sento piuttosto sola. Ma fin che avrò voce mi spenderò per i diritti civili e contro ogni discriminazione".