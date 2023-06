Marina Berlusconi e Marta Fascina lasciano i funerali tenendosi per mano

Marina Berlusconi e Marta Fascina, vicine in chiesa e accanto anche fuori, e al momento dell'ultimo saluto al feretro di Silvio Berlusconi. La primogenita dell'ex premier e la sua compagna sono entrate nel duomo di Milano tenendosi per mano. All'interno si sono sedute accanto in prima fila, dove c'erano gli altri quattro figli. E come hanno mostrato più volte le telecamere durante i funerali, si sono commosse e hanno pianto.

Immagini che raccontano come il legame tra le due donne sia sereno, a dispetto delle malelingue. Come spiegato da più parti, Marina Berlusconi aveva un rapporto molto particolare col padre, scomparso l'altroieri all'età di 86 anni a seguito di un cancro. "In chiesa non è stato possibile per i figli leggere lettere al padre, anche se probabilmente Marina avrebbe voluto", ha spiegato la giornalista Elena Guarnieri, inviata ai funerali per Mediaset. Fascìna (l'accento è sulla ì) è stata invece l'ultima compagna dell'ex premier, nonché "quasi moglie" per via del matrimonio simbolico che è stato celebrato la scorsa estate a Milano.