Marina Cicogna e l'amore per la compagna Benedetta (che ha adottato): "Insieme da 30 anni"

Ascoltare Marina Cicogna è come guardare un film. Intensa, brillante, audace, piena di colpi di scena, la prima produttrice cinematografica italiana ha sempre fatto della libertà il suo punto di riferimento. Nel lavoro, come nella vita. In amore soprattutto.

Legata per vent'anni all'attrice brasiliana Florinda Bolkan, che definisce il suo grande amore, non ha provato a trattenerla. Ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato: "Florinda era molto brasiliana, libera, volatile. Andava, veniva e poi ancora e ancora. Un giorno non è più tornata". Trent'anni fa, invece, nella sua vita è arrivata Benedetta Gardona, l'attuale compagna - più giovane di lei di venti anni - divenuta poi sua figlia. Marina Cicogna, contraria al matrimonio, lo ha fatto per tutelarla e per tutelarsi: "Benedetta è molto più giovane di me, ma ha una saggezza e una tranquillità. Ha un carattere molto più difficile di Florinda, ma è molto stabile - ha spiegato, intervistata da Serena Bortone - I brasiliani pensano che tutto è possibile, che possono fare quello che vogliono e tutto è preso molto leggermente. Benedetta non prende la vita leggermente. Siccome in quel momento avevo dei problemi con delle persone delle mia famiglia, l'ho adottata. Ormai sono trent'anni che è nella mia vita". Ed è lei che vuole accanto fino alla fine, come ha rivelato l'87enne: "E' presente e spero che lo sia per il resto della vita. La cosa importante, quando uno non sta benissimo di salute e comincia a invecchiare, è non essere soli".