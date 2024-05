Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio, i commenti su Marina Di Guardo (madre di Chiara Ferragni)

Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio hanno fatto una diretta Instagram alle 23:00 circa di ieri, 22 maggio. Un incontro in cui hanno parlato del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, "Il vaso di Pandoro". Tra i vari temi toccati anche, secondo a quanto riporta Biccy, il comportamento in questi mesi di crisi di Marina Di Guardo, la madre delle sorelle Ferragni.

Di Guardo è una scrittrice di libri e spesso Chiara, Valentina e Francesca hanno pubblicizzato sui propri profili i gialli della madre. Da sempre presentissima, anche sui social, raramente si lascia sfuggire un post delle figlie e così i suoi commenti sono quasi dovunque. Proprio di questo Lucarelli e Maggio avrebbero parlato nella loro diretta.

Di Marina Di Guardo Lucarelli ha parlato, inevitabilmente, nel suo libro essendo la scrittrice una figura così presente nella vita di Chiara. "Mentre leggevo il tuo libro sentivo il profumo della sciura milanese, l’hai descritta benissimo – avrebbe dichiarato Maggio – sembra quasi che abbia sempre voglia di esserci. A Chiara le commenta ogni foto con scritto 'sei bellissima', anche basta". Lucarelli avrebbe poi risposto così: "Questa è roba zuccherosa, l’altro giorno mi ha fatto morire perché c’era Ferragni con un completo scozzese e la madre sotto le ha scritto 'Sei meravigliosa e poi lo scozzese è così difficile da portare!', come mia nonna quando mi diceva 'Sei proprio un bel figurino'. Ma poi dico: tua figlia è in un uragano tropicale, cosa continui a commentare come se niente fosse? Sembra quella gif dove lei continua a bere champagne mentre le piove addosso". "Vivere in questo liquido amniotico zuccheroso da cui non è mai uscita non le ha fatto bene, ha vissuto nel consenso più totale fin da quando era ragazzina", ha poi aggiunto.

E in merito alla presunta strategia adottata, ovvero quel non parlo di cosa è successo, Maggio avrebbe aggiunto: "Forse la loro strategia è quella: facciamo finta che non sia successo nulla, ma invece è successo tutto. La classica mamma che dice 'non ti preoccupare passa tutto, ma è il consiglio peggiore che si possa dare in questo momento".