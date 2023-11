Chiara Ferragni incantata dalle foto della madre: il commento e le reazioni delle sorelle

Un primo piano intenso, lo sguardo luminoso fisso sull'obiettivo; poi una foto che la mostra con indosso un abito luccicante e, ancora, un'altra con un tailleur dalla giacca con profonda scollatura: Marina Di Guardo appare splendida nelle ultime foto pubblicate su Vanity Fair, pubblicate a corredo di un'intervista che ha raccontato di sé e del suo ultimo libro Quello che ti nascondevo.

Migliaia gli utenti che hanno dimostrato il loro apprezzamento agli scatti condivisi sui social, decine e decine i commenti di quanti lo hanno voluto esprimere a parole: "Le trentenni come me devono stare zitte" dice qualcuna che si unisce al coro di quanti non possono che constatare eleganza e fascino. Ma a spiccare su tutti sono le figlie della scrittrice tra le prime a riportare il loro commento entusiasta davanti alla loro mamma. "Iconica", scrive la primogenita Chiara Ferragni a cui arriva la risposta di qualcuno "sei tu tra qualche anno" come complimento rivolto a entrambe; "Iconic Marinona" le fa eco Francesca e pure Valentina interviene con un estasiato "ma sei pazzesca!". Marina Di Guardo solo su Instagram ha un seguito di qualsi 700mila follower su Instagram dove si trovano i momenti della sua vita privata di madre e nonna e quelli lavorativi di scrittrice.