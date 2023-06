"Harrison Ford folgorato da Marina Di Guardo": la voce circola, arriva la reazione della mamma di Chiara Ferragni

Harrison Ford è arrivato in Sicilia in occasione della 69esima edizione del Taormina Film Fest dov'è stata presentata l'anteprima italiana dell'ultimo film di Indiana Jones "Il Quadrante del Destino", al cinema dal 28 giugno. L'attore 80enne ha presenziato alla conferenza stampa e risposto alle domande dei presenti tra i quali c'era anche Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni, che ha potuto dialogare con lui sul palco del Festival.

All'incontro decisamente straordinario con Harrison Ford, Di Guardo ha dedicato un post social che ha espresso tutta l'emozione per aver conosciuto una delle star americane più famose del mondo: "Oggi ho avuto l’onore di conversare con il mitico Harrison Ford in occasione del lancio di Indiana Jones e il quadrante del destino. Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film, grazie a Disney che ha realizzato questo sogno" è stato il pensiero che ha corredato la didascalia a corredo di una racconta di foto e video con la star americana. E stando a qualche voce circolata subito dopo l'evento, Harrison Ford non sarebbe stato affatto indifferente al fascino della scrittrice, anzi.

"Colpo di fulmine per Harrison Ford in Italia per presentare Indiana Jones e il Quadrante del Destino: è rimasto folgorato da Marina Di Guardo, ovvero la mamma di Chiara Ferragni, con la quale si è a lungo intrattenuto", ha fatto sapere a tal proposito Dagospia, che così ha lanciato un'indiscrezione circolata e arrivata all'orecchio della diretta interessata. La reazione della ex signora Ferragni non è certo mancata e in una storia Instagram ha commentato con un "Magari" completato da emoji ironiche e occhi a cuore lasciati sullo screenshot riferito proprio all'incanto esercitato sull'affascinante divo di Hollywood. E pure le figlie Chiara e Francesca hanno voluto dire la loro sul fascino della loro mamma, la prima con simboli di occhi innamorati, la seconda con battute volte a esprimere la soddisfazione di vederla con l'attore. "Harrison ha fatto di proposito il film è la premiere in Sicilia così poteva conoscere la Marina"; e ancora: "In questa foto: un’icona vivente e a destra Harrison Ford" i commenti lasciati accanto al post raggiunto da oltre 18mila like.