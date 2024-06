Ricky Nicoletti, cognato di Chiara Ferragni, parla per la prima volta di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo che suocera è? In questi anni della famiglia Ferragni si è parlato moltissimo. Quando Valentina si lasciò dal suo storico fidanzato, Luca Vezil, la descrisse come "un'accademia militaresca". Lui all'epoca parlava di come vivere a stretto contatto con Chiara, Valentina e la madre fosse stata più di una "scuola" per imparare come utilizzare i social ("Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni (...) Forse più che una scuola un'accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso). È impossibile però non pensare che dietro a quelle affermazioni potesse esserci di più alla luce anche delle recenti indiscrezioni trapelate sul presunto ruolo di Marina Di Guardo nel divorzio di Chiara da Fedez e del suo ingresso nelle aziende della figlia per cercare di sanare il sanabile.

Tra le persone di cui meno si parla, nel clan della famiglia Ferragni, è Ricky Nicoletti, il marito di Francesca Ferragni. I due, nonostante sui social siano presenti, sono quelli che ne fanno un uso più privato in quanto non ci lavorano a differenza di Chiara e Valentina. Nicoletti, di professione musicista, è molto riservato ed è raro che parli. Ma intervistato da Nyva, speaker radiofonica, nel suo recente podcast "Diario di una metallara" per la prima volta ha parlato del suo rapporto con la suocera, Marina Di Guardo. La puntata completa uscirà il 24 giugno, ma su TikTok è possibile ascoltare un breve estratto.

"Com'è andata la prima volta che hai conosciuto tua suocera Marina? Te lo chiedo perché la mia è rimasta shockata", ha chiesto Nyva. "C'erano dei dreadlock abbastanza lunghi e la prima volta che mi ha visto ero con Franci, davanti a casa di Franci. Lei era fuori perché era a cena... Mi vede, fa per venirmi incontro e salutarmi... Io mi tiro su il cappuccio e via. E lei poi ha detto: 'No, questo ragazzo qua ha dei problemi, è una brutta persona, una brutta compagnia sicuramente perché è scappato e non mi ha salutata. Ma che problemi ha?'". E sono diventato praticamente il criminale numero uno. Poi mi ha conosciuto e sono ancora qua". Lui e Francesca sono legati dal 2009, nel 2022 sono diventati genitori di Edoardo e nel 2023 si sono sposati. Un rapporto più che solido e che sicuramente ha la benedizione di mamma Marina.