La mamma di Chiara Ferragni aggredita da un tassista a Milano

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni e di professione scrittrice, racconta una disavventura avuta coun un taxi a Milano. Attiva sui social proprio come le tre figlie, la donna ha voluto qui denunciare quanto accadutole mentre si recava all’aeroporto di Linate.

“Stamattina prendo un taxi per andare a Linate - si legge tra le Instagram Stories, non più disponibili - Sono in ritardo e chiedo al tassista di seguire il percorso che abitualmente percorro per andare all’aeroporto”, scrive Marina su Instagram, tuttavia il tassista non si attiene alle direttive della donna, rischiando di farle perdere l’aereo: “Viene in parte disatteso e allungato, con perdita di tempo e soldi (Oltretutto l’aereo partita dopo un’ora e tre quarti e non è il caso di attardarsi)”.

E’ allora che il tassista si fa minaccioso, intimando la donna a scendere dal mezzo: “Chiedo il motivo di quella variazione e mi viene risposto che nel caso non sia contenta, posso scendere e cercare un altro taxi. Anzi, il conducente accosta la vettura e mi invita, in maniera aggressiva a scendere subito”.

Ma Marina è perentoria e si rifiuta, asserendo di volere chiamare le forze dell’ordine: “Mi rifiuto (non posso sprecare tempo a cercare un altro taxi, perderei il mio volo) e solo quando minaccio di chiamare la polizia, si decide sbuffando, a proseguire il viaggio. Arrivo con un conto salatissima da pagare (mai speso così tanto per Linate) scaricata all’inizio dell’area partenze, dovendo camminare ancora per arrivare all’entrata. Mi chiedo se sia possibile un simile comportamento. Anche a voi è successo qualcosa di simile?”, domanda sbigottita la mamma di Chiara.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Un contributo prontamente raccolto da Selvaggia Lucarelli, che si sta facendo portavoce delle irregolarità dei conducenti delle auto bianche. Dal tassista di Milano che ha insultato e maltrattato due turisti stranieri, sino alla mancanza di pos su questi veicoli, il volto televisivo si sta battendo in primo piano. Una questione molto cara alla giornalista di Civitavecchia, che è arrivata a scontrarsi con l’assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli, sull’argomento tanto spinoso.

Come sappiamo Selvaggia non è tra i fan della famiglia Ferragnez, visto che la giurata di Ballando con le Stelle non manca di mandare frecciatine e stoccate a Chiara e Fedez. Tuttavia questa volta Selvaggia sembra aver fatto un’eccezione condividendo la denuncia di mamma Marina. Non poteva però mancare un suo commento tagliente in merito dopo le parole della Di Guardo: “Ferragni madre sui taxi milanesi, forse è la volta buona che si smuove qualcosa”, ha scritto la donna, facendo riferimento al forte potere che l’imprenditrice digitale e il marito detengono nel capoluogo milanese.