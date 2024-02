Marina La Rosa: "Se il sesso allungasse la vita avrei le ore contate"

Sempre senza peli sulla lingua Marina La Rosa. Sono passati più di vent'anni da quando si è fatta conoscere nella Casa del primo Grande Fratello come la "gattamorta", sensuale e provocatrice, e oggi che di anni ne ha 47 il temperamento è sempre lo stesso, se non ancora più marcato e decisamente ben consapevole.

Con la schiettezza che la contraddistingue, tra le storie Instagram l'ex gieffina fa una rivelazione sulla sua intimità: "Certo è che se il sesso allungasse la vita, io potrei avere le ore contate - scrive - Siamo anche in quaresima. Tra un po' divento santa. Anzi. Io lo sono già".

Non è la prima volta che Marina La Rosa parla della sua vita sessuale, anche poco più di un anno fa aveva dichiarato in un'intervista: "Non faccio sesso da un sacco di tempo. Per me l'organo sessuale principale è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena". Single dal 2021, anno in cui si è separata dal marito Guido Bellitti - padre dei suoi due figli - La Rosa non ha ancora trovato un nuovo compagno di vita, ma a quanto pare è difficile trovarne anche uno per sotto le lenzuola.