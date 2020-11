"Marina La Rosa si è separata dal marito"

Marina La Rosa in crisi col marito. E' l'idiscrezione che circola nelle ultime ore - diffusa dal Messaggero - secondo cui l'ex concorrente del Grane Fratello starebbe vivendo un momento complicato con Guido Bellitti, l'avvocato sposato circa dieci anni fa.

A parlare di maretta sarebbero state alcune fonti vicine alla coppia: i due, in difficoltà da qualche tempo, avrebbero già deciso di separarsi ed oggi vivrebbero in case separate e non più nell'appartamento del quartiere Monteverde, a Roma. La rottura sarebbe avvenuta cinque mesi fa, ma non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Marina e Guido si sono sposati nel 2010 a Teano. I fiori d’arancio sono arrivati dopo un fidanzamento lungo cinque anni. Insieme hanno avuto due figli: Andrea, nato prima delle nozze nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011.