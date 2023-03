Marina La Rosa parla dei soldi facili dopo il Grande Fratello: "150 milioni in una sera"

Oggi Marina La Rosa ha 46 anni, due figli, è laureata in psicologia e vuole finire il percorso per esercitare la professione. Vent'anni fa era una delle protagoniste più amate - ma anche discusse - della prima edizione del Grande Fratello, un'esperienza fatta un po' per gioco e un po' per curiosità, quando aveva appena 23 anni, che le ha cambiato la vita.

Di quel successo ne parla con Luca Casadei nell'ultima puntata del suo podcast "One More Time". Il ricordo di quegli anni è nitido e inizia dalla sera in cui è uscita dalla porta rossa della casa di Cinecittà dopo 72 giorni: "Andando in albergo ho pensato 'finalmente domani torno a casa'. Mi mancava mia madre, non la vedevo da due mesi e mezzo. In hotel invece c'erano direttori di rete, uffici stampa, trucco, parrucco. All'epoca c'era Giorgio Gori ma io non sapevo neanche chi fosse. Vado in stanza e c'era già un set per un servizio fotografico nella vasca da bagno - racconta - Non potevo scegliere, era tutto organizzato. Mi sentivo lobotomizzata. In quel momento non ero presente, facevo tutto quello che mi dicevano di fare". Lei voleva tornare a casa sua, a Messina, ma c'erano impegni che non prendeva lei e che doveva rispettare: "Volevo tornare ma l'ufficio stampa del programma mi diceva che era impossibile. Dovevo fare copertine, ospitate. Era un parco giochi divertente però come quelle giostre antiche, di quei circhi abbandonati, che si bloccano. C'era l'uno e l'altro, era un po' tutto dissonante".

Dal calendario di Max alle serate in discoteca: quanto guadagnava

Inizia un lungo periodo fatto di aerei, viaggi, appuntamenti importanti: "Prendevo aerei privati e a volte non avevo neanche idea di dove stavo andando. Era tutto pianificato dall'ufficio stampa". Quando finalmente torna in Sicilia arriva la telefonata del produttore del Grande Fratello per dirle che la volevano per il calendario di Max: "Ero una ragazzina felice. Io che mi sono vista sempre come una donna piatta, senza seno, senza forme, mi sentivo molto gratificata". Per quel calendario guadagnò 150 milioni di lire.

I soldi arrivavano senza che se ne rendesse conto e con una facilità spiazzante, come racconta ancora: "Tutti facevano le serate nelle discoteche, io non avevo tempo perché ero sempre tra Milano e Roma a fare copertine, interviste, ospitate tv. Una volta vado a farne una vicino Milano. Salgo in consolle, il dj dice il mio nome, urla di ogni tipo. Poi mi siedo su in divanetto, mi offrono dello champagne, faccio due foto, due autografi e torno a casa con 50 milioni, cash, per un'ora del mio tempo". Soldi facili che, ammette, la facevano sentire a disagio. Su questo Marina La Rosa ha sempre avuto le idee chiare: "Non riesco a fare cose che non mi piacciono. Puoi offrirmi anche una barca di soldi, ma se una cosa non mi piace non la faccio". Un capodanno però fu quasi dovuto: "Ho fatto la doppietta, due serate una dopo l'altra, festeggiando a mezzanotte su uno stradone dove c'erano anche delle prostitute, stappando una bottiglia. Una scena da cinema, un po' felliniana. Sono tornata a casa con 150 milioni. Ero con un mia amica. Siamo state in silenzio, nella stanza d'albergo, e guardavamo questi soldi".

Marina La Rosa ospide di One More Podcast