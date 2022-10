Conduce il Tg con il rosario al collo, è polemica sui social per Marina Nalesso

Marina Nalesso, la giornalista del Tg2 ha sollevato un polverone sui social per aver condotto il telegiornale delle 20.30 del 29 ottobre con il rosario al collo. La sua è una scelta che non è stata apprezzata dal pubblico che l'ha criticata ferocemente sui social. Non si tratta della prima volta che la giornalista veneta, classe 1977, ha condotto il Tg con il cocifisso al collo. Già nel 2016 e nel 2019 era capitato lo stesso episodio che era stato già spiegato dalla conduttrice tv in passato.

Perché il rosario al collo? Nessuna scelta politica legata all'arrivo del governo di centrodestra o esibizionista, come in tanti le hanno scritto, ma un puro e semplice voler esprimere la propria fede religiosa. Marina, infatti, è molto religiosa e, indossando in rosario al collo davanti alle telecamere, ha voluto manifestare il proprio credo e non un pensiero politico. "Questo per me è il più grande simbolo e segno d'amore che esista al mondo, il simbolo di colui che ha fato la sua vita per la nostra salvezza", spiegava la giornalista in passato.

Le critiche dei social a Marina Nalesso

Se già nel 2016, la giornalista nata a Carpenedo, in provincia di Venezia, era stata criticata per la sua scelta personale di indossare il rosario in diretta tv, considerata inadeguata per l'immagine della stessa Rai che dovrebbe essere laica, oggi, nel 2022 i social sono tornati a scagliarsi contro la conduttrice.

"Un esibizionismo inquietante", "Non è la sede idonea per indossare un rosario", "La Rai dovrebbe essere laica", "Schifo Ne suo privato a casa può farlo, nella seconda rete nazionale stipendiata dallo stato italiano no." sono solo alcuni dei tantissimi commenti negativi ricevuti da Marina Nalesso per il suo rosario al collo. Ma c'è anche chi si è dichiarato d'accordo con lei.