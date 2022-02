Chi è Mario Abis, il sociologo di Matrimonio a Prima Vista: età, bio e curiosità

Matrimonio a prima vista torna in prima serata a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione su Real Time. Conosciamo meglio i protagonisti e il cast, scoprendo di più su Mario Abis, sociologo del team di esperti del programma sin dalla prima edizione del 2016.

Chi è Mario Abis

Classe 1948, Mario Abis si laurea in Giurisprudenza nel 1974, e inizia subito a occuparsi di ricerche sulla comunicazione. Nel 1979 fonda l’Istituto di ricerca Makno, che integra ricerca e consulenza strategica per imprese pubbliche e private. Sempre nel settore del sociale, si occupa anche di analisi e ricerche sistematiche di marketing.

Dal 2018 è professore allo IULM di Milano, dove insegna Statistica e ricerche di mercato e Strategie degli eventi culturali. Nel corso degli anni pubblicherà varie opere tra cui "Nello stato spettacolo", "La città Verticale", "Quella parte di cinema chiamata televisione", "Lo spettatore attivo: 10 anni di Osservatorio Rai e Mediaset sulla televisione" e "La ricerca di mercato, sociale e d'opinione in Italia". Da sempre molto professionale e riservato, non si sa quasi nulla sulla sua vita privata.

Dal 2016 Mario Abis è la mente effettiva che sta dietro il love show di Real Time Matrimonio a prima vista: è suo infatti l’incarico di formare a tavolino le coppie del programma individuando punti in comune e progettando interviste, test attitudinali e psicologici. Durante il percorso degli sposi, inoltre, rappresenta una vera e propria “bussola”, un esperto in grado di individuare le chiavi di lettura necessarie per comprendersi e stare insieme.

Matrimonio a prima vista: format e coppie protagoniste

6 concorrenti single che non si conoscono e non si sono mai visti vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se divorziare oppure proseguire il matrimonio, consolidando quello che è a tutti gli effetti un matrimonio a prima vista. Oltre a Mario Abis, gli esperti che aiuteranno le coppie in questo viaggio sentimentale sono Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach. Le coppie di questa nuova edizione sono Antonio e Giorgia Rosati, Cristina e Mattia, Giorgia Bracco e Gianluca.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia il 16 febbraio in prima serata su Real Time (canale 31) e andrà in onda ogni mercoledì per un totale di 9 episodi.