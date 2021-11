Mario Balotelli, nuova fiamma. Chi è Francesca Monti?

Volato in Turchia per continuare a giocare a calcio, Mario Balotelli ha ufficialmente trovato una nuova fiamma dopo la rottura con Clelia, madre del suo secondogenito Lion. Via Instagram Story è stato lo stesso ex attaccante di Inter e Milan a svelare l'arcano, pubblicando un biglietto d'amore spedito da colei che ha conquistato il suo cuore.

Chi è Francesca Monti

Francesca Monti è completamente estranea al mondo dello spettacolo e ha appena compiuto 23 anni. Nel biglietto scritto a Balotelli e da lui condiviso al risveglio in camera, si legge: "Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa, chiamami quando ti svegli. Ti amo".

Originaria di Fermo, nelle Marche, Francesca lavorerebbe come cameriera presso il Tucano's Beach, sulla costa adriatica. A darne notizia Tuttosport. Ed è proprio qui che i due si sarebbero conosciuti. La scorsa estate Balotelli si trovava infatti in zona Civitanova.

Il passato di Super Mario

31enne, Balotelli è da pochi mesi all'Adana Demirspor, squadra turca in cui ha segnato 5 goal in 12 partite. Nel suo chiacchierato passato sentimentale una storia d'amore con Raffaella Fico, con la quale ha avuto Pia, nel 2012, mentre nel 2017 è nato Lion, avuto con Clelia Carleen. Nel mezzo anche una rumorsa storia con Dayane Mello, mediaticamente parlando riesplosa durante lo scorso GF Vip.