Pia Balotelli damigella al matrimonio dello zio: le rare foto insieme a papà Mario

Sono rare le foto di Pia Balotelli, la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli, ma sono ancora più rare quelle della bimba insieme al padre. Quest'anno a dicembre Pia compirà 11 anni e se la mamma ogni tanto condivide delle foto con l'amata figlia, Balotelli quasi mai. Sicuramente i genitori sono d'accordo con il non esporre troppo la bimba e per questo motivo si limitano a postare scatti insieme solo in occasioni speciali.

È il settimanale Chi a mostrare Pia insieme a Mario e agli altri cugini fuori la chiesa dove si è sposato questo fine settimana lo zio, Enock Barwuah, con la storica fidanzata, Giorgia Migliorati Novello. In un abito bianco e con i capelli semi raccolti la piccola Pia ha sfilato nella navata con il ruolo di damigella, mentre il papà era il testimone di Enock. Il calciatore, che ora gioca per la società svizzera Football Club de Sion, ha poi deciso di condividere alcuni scatti dell'evento sul suo profilo Instagram e in uno si vede la figlia, anche se di spalle, e lui le poggia teneramente la mano sul capo.

Una giornata trascorsa in famiglia e alla quale hanno partecipato anche i genitori biologici di sposo e best man: Mario, come i suoi fratelli, è stato dato in affidamento da bambino a un'altra famiglia, i Balotelli appunto, che poi l'hanno adottato.

Raffaella Fico e la battaglia per il riconoscimento, da parte di Balotelli, della figlia

"Quando è nata Pia io ho sofferto moltissimo, come avrebbe sofferto chiunque nella mia situazione ma non è stata solo colpa di Mario o colpa mia, abbiamo sbagliato entrambi" confidò anni fa Raffaella Fico ricordando il periodo complesso che ha vissuto durante la gravidanza e anche in seguito, quando si trovò al centro del gossip perché il calciatore rifiutava di riconoscere la sua paternità. "Alla fine sono riuscita a fargliela riconoscere, ho portato avanti una bella battaglia perché volevo che mia figlia avesse un padre. Ora lui ne è innamorato", aggiunse la showgirl. Adesso i rapporti tra i due sono pacifici e in occasione del compleanno di Pia nessuno dei due può mancare. Oltre a Pia, Balotelli ha anche un altro figlio, Lion, nato del 2017 dall'amore con l’ex Clelia, bancaria e modella.