Quella frase di troppo su Mario Balotelli pronunciata al Gf Vip

Gli amori impossibili non finiscono mai, sono quelli che durano per sempre. Lo sa bene Dayane Mello, 31 anni, modella e mamma della piccola Sofia (avuta dal collega Stefano Sala), che al Grande Fratello Vip ha raccontato di come il suo sentimento per il calciatore Mario Balotelli non si sia mai sopito nonostante i due non si vedano più. Parole cariche d'amore che però non sono piaciute all'attaccante del Brescia. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La storia tra Dayane Mello e Mario Balotelli

Dayane, conosciuta al pubblico nelle vesti di ex naufraga dell'Isola dei Famosi, stava facendo alcune confidenze ai suoi coinquilini quando il discorso è caduto proprio su Mario. "Parlo con lui tutti i giorni. Ho sempre avuto un sentimento forte per lui. Mi fa battere il cuore", ha raccontato con enorme trasporto, per poi definire il loro legame un "amore eterno". Presente al momento delle confidenze anche Enock, fratello di Mario e inquilino della Casa di Gf Vip.

Dayane e Balotelli si sarebbero conosciuti in un locale a Milano e, proprio per proseguire la conoscenza, la bella brasiliana sarebbe volata a vivere nel nostro Paese. Una scelta non di poco conto per lei, che qui era arrivata solo per la realizzazione di uno shooting fotografico. Poco dopo, infatti, era già qui, pronta a tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. "Non vorrei si arrabbiasse se parliamo di lui", ha concluso il racconto, dando profezia di quanto effettivamente sarebbe avvenuto di lì a poco fuori dal loft di Cinecittà.

Balotelli sbrocca

E sbrocco fu. E' di queste ore infatti una Instagram Stories di fuoco del permalosissimo Mario: "Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace ma davvero". E' il mondo dello spettacolo, bellezza.