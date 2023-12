Mario Balotelli, l'impensabile reazione del calciatore contro Ilary Blasi

"Unica" di Ilary Blasi è diventato un caso mediatico. Tutti ne parlano, anche chi non l'ha visto, e così i commenti sulle dichiarazioni della presentatrice dell'Isola dei Famosi si sono moltiplicati. Ieri pomeriggio, 3 domenica, in occasione della messa in onda dell'intervista di Blasi a Verissimo è arrivato anche il commento inaspettato di Mario Balotelli.

Il calciatore ha pubblicato una storia in cui era inquadrata la televisione accesa su Canale 5 con Ilary Blasi. "Hai rotto il ****", ha scritto Balotelli, un messaggio molto eloquente e difficilmente equivocabile nonostante l'autocensura.

Ilary Blasi a Verissimo

Ospite di Toffanin, Blasi ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti che erano stati, forse, travisati. È sempre stato geloso. Ma io ora non me la sento di paragonare questa cosa alla parola patriarcato. È il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Io credo che era confuso, spaventato anche lui. Era una via di fuga più facile. Ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni".

Ilary ha poi parlato anche dei figli: "I nostri figli hanno visto il documentario, gliel'ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. 'Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo'. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di scherarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L'importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio".