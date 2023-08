Mario Balotelli, è saltato il matrimonio con Francesca Monti: le foto con la nuova fidanzata

Sembrava davvero intenzionato al grande passo, ma alla fine Mario Balotelli non pronuncerà il fatidico sì nemmeno a Francesca Monti, fidanzata 23enne a cui pareva proprio aver rivolto la sua romantica promessa poco prima di Natale. La novità sentimentale nella vita dell'attaccante del Sion è stata raccontata dal settimanale Chi che lo ha fotografato a Venezia insieme a una ragazza bionda di nome Cecilia. Baci, abbracci e gesti affettuosi hanno raccontato molto più di una semplice amicizia tra i due, ripresi in giro in gondola con un calice di vino, durante una passeggiata a piedi nudi nell'acqua alta (per la sua nuova fiamma dei copristivali in plastica), mentre si scatta un selfie per gli amici insieme a Cecilia. Per il loro soggiorno a Venezia Mario Balotelli ha scelto un hotel superlusso e fatto tappa nelle boutique più belle che hanno compreso anche una nota gioielleria.

Insomma, solo pochi mesi fa era in vacanza alle Maldive con quella che pareva la sua promessa sposa, ma adesso per Mario Balotelli è iniziata una nuova pagina sentimentale dopo quella con Francesca Monti, la mamma del suo secondo figlio Lion, e prima ancora con Raffaella Fico, madre della sua primogenita Pia.