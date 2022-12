Mario Balotelli pronto a sposare la sua Francesca, il dettaglio social non lascia alcun dubbio

In casa Mario Balotelli-Francesca Monti c'è aria di nozze. Se i rumors su un possibile matrimonio tra il calciatore e la cameriera marchigiana che gli ha letteralmente rubato il cuore giravano già da questa primavera, oggi, quelle che sembravano solo voci di corridoio sembrano essere confermate. Mario Balotelli, infatti, sarebbe intenzionato a sposare la sua fidanzata 24enne, anzi, forse le avrebbe già chiesto la mano. A insospettire i fan del campione è stata la sua ultima storia Instagram dove, Mario, ha lasciato un dettaglio che non solo non è passato inosservato ma che sembra non lasciare alcun dubbio sulle sue intenzioni di voler sposare la sua compagna.

Nella storia in questione, infatti, l'ex fidanzato di Raffaella Fico, inquadra Francesca, la sua dolce metà lontana dal mondo dello spettacolo, mentre fa una passeggiata in bicicletta e accompagna la scena con la canzone dei Coldplay Paradise e una dolce dedica: "La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre”.

Non sono state tanto queste parole a far scattare il gossip del matrimonio quanto l'emoji di un anello con diamante aggiunta a fine dedica. Un dettaglio che sembra davvero parlare chiaro: Mario Balotelli ha intenzione di passare di resto della sua vita con Francesca.

Per ora la notizia non è stata ancora confermata ma abbiamo come la sensazione che presto vedremo la coppia, che sembra essere più innamorata che mai, sull'altare. Quando? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.