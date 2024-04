"10 figli da 4 donne. Ma tenerselo nei pantaloni?": Mario Biondi non ci sta e sbotta contro un uomo

Mario Biondi si è raccontato in un'intervista al Messaggero a pochi giorni dalla nascita di Lua, ultima di dieci figli avuti da quattro donne diverse. Il cantante di origine catanese, 53 anni, ha parlato dell'uscita del suo ultimo singolo e degli impegni che lo vedranno esibirsi in numerosi concerti in 22 paesi nel mondo, ma anche della sua vita privata segnata da separazioni che "non sono mai semplici, ma poi le cose si aggiustano" e dall'impossibilità di vedere sua figlia di nove anni per volere della madre.

"Non mi va di pensare alla madre di mia figlia come una nemica, ma ha allontanato totalmente la bambina da me e dai suoi fratelli, che frequentano tutti casa mia e lei è l'unica a non farlo" ha confidato il cantante: "Sua madre mi dice che la piccola non vuole più venire e bisogna rispettare il suo volere... Temo non ci sia scampo, ma se fa passare questo principio le crea un danno grave. Gli esperti mi dicono che la manipola e io soffro tantissimo per questa situazione. Io e il resto della famiglia".

Alcuni passaggi dell'intervista sono stati postati su Instagram dall'account del Messaggero, suscitando le reazioni degli utenti che hanno commentato la storia personale di Mario Biondi pronto a replicare a ogni osservazione. "Si è scordato perfino il nome... una figlia", ha scritto qualcuno; "Forse ho voluto tutelare?", la risposta del cantante; "Figlio mio ma se fai figli con la prima che incontri", ha aggiunto un altro utente; "Avrei l'esercito", ha ribattuto ancora Biondi che però, arrivato a leggere l'ennesima considerazione e perdipiù offensiva, ha messo un punto a ogni forma di dialogo. "Figli con 4 mogli. Ma tenersi la m***** nei pantaloni?" la domanda di un uomo, dopo la quale è arrivata la drastica risposta di Biondi: "Da ora non vi leggo più, vedo che il peggio arriva... Buona domenica che Dio vi renda felici e liberi di amare e rispettare il prossimo".

Il comportamento del cantante che comunque ha tentato di rispondere con gentilezza a tutti finché ha ritenuto opportuno è stato anche apprezzato dai follower: "La cosa fantastica è che risponde ai commenti di tutti! Nessuno dei così detti Vip lo fa e solo per questo è da ammirare poi nessuno dovrebbe permettersi di giudicare perché ognuno ha la sua storia da rispettare e non dà giudicare", il pensiero di chi ha trovato l'accordo di altri utenti.