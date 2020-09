Mario Biondi, papà per la nona volta, 'inventa' di sana pianta un nome per la figlia

"Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna. Romina è stata meravigliosa". Così il cantante Mario Biondi annuncia la nascita della sua nona figlia.

Biondi, classe 1971, è già padre di otto figli avuti da tre donne diverse. I primi sei sono frutto di una lunga storia con Monica, donna estranea al mondo dello spettacolo. Dalla modella Giorgia ha avuto invece nel 2014 la piccola Mia, mentre Mil e la nuova arrivata sono nate dall'attuale relazione con Romina, donna di cui si sa molto poco perché estranea anch'essa allo showbiz.

Mariaetna, il significato del nome

Il nome della nona figlia di Biondi è decisamente particolare. Dopo che il magnate americano Elon Musk ha deciso di chiamare la sua bambina X Æ A-12 sconvolgendo il mondo intero, adesso anche l'artista nostrano ha voluto 'inventare' di sana pianta un nome: Mariaetna richiama il vulcano in Sicilia, terra d'origine del cantante catanese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così in passato Mario ha raccontato il suo rapporto con la paternità: "I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse".