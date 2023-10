Mario Biondi: "Presto il decimo figlio. Io sono un papà che lavora: le madri hanno più responsabilità"

Per Mario Biondi, ovvero il crooner italiano, il mese di settembre è stato particolarmente ricco sia umanamente che professionalmente parlando. Il 29 ha pubblicato il suo nuovo album "Crooning Undercover", un mix tra cover e brani inediti suonati in compagnia di alcuni grandissimi musicisti come Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Stefano Di Battista (che porterà nei teatri italiani a partire da novembre), e solo pochi giorni prima, il 16, si è sposato per la prima volta.

Biondi ha 52 anni, decenni di successi alle spalle, quatto compagne, di cui una è diventata sua moglie, e nove figli che per lui sono ancora "pochi". Sulle sue nozze ha dichiarato al Corriere della Sera: "Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo. È stata una scelta ponderata, non sono più un ragazzino: sono pronto". Il matrimonio è stata una festa intima, solo 40 invitati le persone "più vicine a me e mia moglie, una cerimonia molto raccolta, di scambio", e si è svolta "in una terrazza davanti al golfo di Sorrento, dove 'un uomo abbraccia una ragazza'". Abbiamo invitato solo 40 delle persone più vicine a me e mia moglie, una cerimonia molto raccolta, di scambio».

Mario Biondi e i suoi nove figli

I suoi nove figli lui li chiama il "piccolo paese" o "la delegazione" e ancora "la mia tribù". "Mi danno grandissime soddisfazioni - confida il cantante - e mi riempio d’amore per loro. Compaiono tutti nel video di 'My favorite things', cover a loro dedicata. Non posto mai foto personali, ma questo video ha una valenza diversa, è stato molto coinvolgente, divertente e tragicomico, come quando la più piccola, Mariaetna, che ora ha 3 anni, è scoppiata in lacrime. È un po’ un documento che resta, per me e per loro".

Il desiderio di avere molti figli ce l'ha sempre avuti, ma se in passato gli avessero chiesto un numero non avrebbe mai detto nove, però oggi quando li guarda "tutti insieme, faccio una sorta di conteggio e dico 'ma sono solo questi?'. Mi sembrano sempre pochi, forse perché adoro quando siamo in tanti, quando c’è condivisione. Avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile". E per questo motivo sta già pensando al decimo figlio: "So che è una scelta non comune, siamo in un’epoca molto autoreferenziale, dedicata a noi stessi, in cui si preferisce divertirsi, andare in vacanza, fare altro. Nella mia mentalità ho scoperto che non sono fatto così. Vivo anche io la mia vita e ci tengo a dire che non faccio sacrifici per vivere i miei figli, li faccio perché voglio vivere i miei figli".

I figli sono nati da quattro madri diverse e ammette che non sempre si riesce ad andare d'accordo: "Ci sono discussioni, litigi, sguardi, battuttine ed è normale. Ma l’importante è restare sempre entro un livello civile. Loro si chiamano fratelli, non ci sono fratellastri". "La parte materna è fondamentale - aggiunge Biondi -. Io sono un papà che lavora, si prende cura e mantiene tutti, ma le madri hanno più responsabilità di me naturalmente". A cadenza settimanale, quasi regolare, riescono a vedersi nei fine settimana, ma alcuni sono grandi e "stanno diventando tutti più indipendenti e hanno tanto da fare, il più grande, che ha 26 anni, sta studiando per diventare magistrato, la seconda è una grafica e la terza modella, ma entrambe sono interessate anche alla musica e sono reduci da una tournée con Renato Zero. Quindi magari qualche domenica arrivano in cinque e non in nove". Ma c'è una data nella quale tutti si ritrovano "cascasse il mondo" mamme comprese: il 26 dicembre.

Mario Biondi ha un'idea ben precisa sulla natalità e sull'importanza di fare figli, temi in questi ultimi anni molto dibattuti in politica: "Mi sembra una sciocchezza. Non si può imporre a una persona di fare figli, è una violenza assurda, come quando a una donna di 30 anni si dice che è 'in età'. La trovo una delle cose più fastidiose e offensive. Le esigenze di ripopolazione sminuiscono molto il tema, i figli devono nascere dall’amore".