“Maria Serena Cappello è la sua alleata speciale”: Mario Draghi e signora, ritratto di coppia (riservatissima)

La riservatezza di Mario Draghi è già nella storia: non usa social network, non comunica via WhatsApp, ha sempre limitato le sue apparizioni pubbliche alle circostanze imposte dagli incarichi di una carriera segnata da ruoli prestigiosi. Poco si sa della vita privata dell’ex numero uno della Bce, adesso premier incaricato da Sergio Mattarella a formare il nuovo Governo. E tra quel ‘poco’ c’è lei, Maria Serenella Cappello, la donna che è al suo fianco da 55 anni e che, nel ritratto di coppia tracciato da Marianna Aprile nell’ultimo numero del settimanale Oggi, è per il marito “un’alleata speciale”.

Mario Draghi, l’adolescenza segnata dalla morte dei genitori

Mario Draghi non aveva ancora 16 anni quando, nel giro di pochi mesi, perse entrambi i genitori, il padre Carlo e la madre Gilda Mancini, farmacista originaria di Monteverde Irpino, ed è cresciuto con due fratelli più piccoli e una zia materna, Bianca. L’ex governatore non ha mai indugiato molto sul loro ricordo, ma, come riporta Marianna Aprile su Oggi, anni fa raccontò un aneddoto sul padre, un europeista ante litteram che citava sempre un’iscrizione letta su un monumento in Germania: “Se hai perso il denaro non hai perso niente, perché con un buon affare lo puoi recuperare; se hai perso l’onore hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere. Se hai perso il coraggio, hai perso tutto”.

Da subito Draghi ha riposto tutte le sue energie nello studio, diplomandosi prima al Liceo Classico Massimo tenuto dai Gesuiti e poi laureandosi in Economia alla Sapienza di Roma. Ed era al primo anno di università quando conobbe Maria Serena Cappello, la donna che gli resterà accanto per il resto della sua vita.

Mario Draghi e Maria Serena Cappello, dal viaggio di nozze mancato alla nascita dei figli

Mario Draghi e Maria Serena Cappello si sono conosciuti a Stra, tra Padova e Venezia, nell’estate del 1966. Lui 19 anni, lei 18, si sono fidanzati subito, portando avanti una relazione a distanza (Draghi viveva a Roma, Cappello a Venezia, dove prenderà una laurea in letteratura inglese). Il matrimonio nel 1973, ma nessun viaggio di nozze ha seguito al fatidico sì: subito dopo la coppia prese un volo per Boston dove lui seguiva un dottorato al Massachussets Institute of technology. Lì i coniugi Draghi hanno vissuto per quattro anni e lì, 46 anni fa, è nata la loro prima figlia, Federica oggi manager in un’azienda di biotecnologie che li ha resi nonni di due nipoti.

Maria Serena Cappello, 72 anni, è descritta come il baricentro della famiglia Draghi che, nel 1979, si allarga con la nascita del secondogenito Giacomo che oggi lavora in una banca a Londra. Un’unione solidissima la loro, retta da un patto silente: nessuna concessione pubblica sul privato. “Non mi riprendete, mio marito tiene molto alla riservatezza” si lasciò sfuggire la signora Draghi ai giornalisti durante il G7 finanziario a Bari, nel 2017, quando lui era ancora presidente della Banca Centrale Europea.

