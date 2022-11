Da Palazzo Chigi al mercato: le nuove abitudini di Mario Draghi

Mario Draghi è stato fotografato dal settimanale Chi mentre stava facendo la spesa nel mercato vicino casa, nel quartiere Parioli. Dopo aver ordinato il pesce, l'ex premier è stato avvicinato da una signora dei banchi della frutta che gli ha offerto una melagrana: l'ex premier ha accettato il dono e l'ha ringraziata sfoggiando un affettuoso sorriso.

Da poche settimane Draghi non è più al governo, al suo posto la prima presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e così Mario è tornato ad occuparsi più attivamente anche delle necessità della famiglia. Dal pescivendolo di fiducia ha ordinato vongole e gamberi e mentre aspettava che venissero puliti si è concesso un giro per il mercato: è proprio in quei minuti che la commerciante si è avvicinata per porgergli l'omaggio.

In questi giorni lontani dalla politica - anche se c'è chi crede che presto riceverà un incarico dalla Nato o dall'Europa - si è potuto dedicare alla famiglia, ai nipotini e anche alla moglie Serenella Cappello. Con la moglie, anche durante i 20 mesi di mandato, ha spesso fatto ritorno a Città della Pieve in Umbria, città a lui particolarmente cara e nella quale è tornato anche di recente. Lì, lui e la moglie spesso si sono ritirati in questi anni per trascorrere momenti di relax: la loro abitazione è un casolare alle porte del centro storico ed è stato acquistato più di 20 anni fa, infatti i cittadini pievesi li considerano a tutti gli effetti due di loro.

Mario Draghi e l'omaggio della commerciante, foto dal settimanale Chi