Napoli, la promessa hot di Marisa Laurito per festeggiare lo scudetto

Il Napoli ha vinto ieri sera il suo terzo scudetto - a 33 anni di distanza dall'ultimo - e la città è in festa. Fra i trend topic sui social impazza Marisa Laurito, che fece una promessa bollente in caso di trionfo: "Non mi posso spogliare perché l'epoca è passata - aveva detto ai microfoni di Un giorno da pecora - I capelli li ho già tinti di blu. Quindi posso andare in giro per un mese avvolta in una bandiera del Napoli. Sotto sarò nuda, lo posso promettere".

E così, oggi, tutti in attesa del grande evento. La popolare attrice napoletana ieri sera lo ha confermato a Rai News24: "Uno scudetto è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l'occasione da indossare altre volte ancora".

Una versione più casta, dunque, rispetto all'idea originale, che riporta alla mente la promessa di Sabrina Ferilli per lo scudetto della Roma vinto nel 2001: la folla del Circo Massimo si aspettava un nudo integrale, l'attrice invece si presentò avvolta in una tuta color carne. E mentre si inizia a diffondere la voce di una Raffaelle Fico senza veli, sempre per festeggiare, Marika Fruscio - altra tifosa simbolo del Napoli - promette invece di non spogliarsi: "Lo fanno già tutti".

Volevo uscire avvolta solo dalla bandiera del Napoli



Mio marito mi ha risposto: TU NON SEI MARISA LAURITO. — ♥?lady cazzimma (@AngelsOfLove12) May 5, 2023

Chiediamo al Papa di dispensare Marisa Laurito dal fioretto. May 5, 2023