"Perché non sposo più Serena Rossi", parla il marito Davide Devenuto

Davide Devenuto non sposa più Serena Rossi. A dichiararlo è lui nel corso dell'ultima intervista rilasciata, paradossalmente, proprio nei giorni in cui lei sta riscuotendo un clamoroso successo di pubblico con la fiction "La Sposa", in onda su Rai Uno. I motivi non sono da ricercare nell'emergenza della pandemia, che ha ritardato le nozze per molti, bensì nell'età che avanza e che avrebbe fatto perfere all'attore l'interesse nei confronti del matrimonio stesso.

A due anni dalla romantica proposta di nozze, sancita in diretta tv a Domenica In, col cupido Mara Venier, e a undici dal primo incontro, Davide Devenuto e Serena Rossi non si sposano più. La decisione sarebbe comune. Di certo c'è che lui ne è convinto: sposarsi a cinquant'anni (lui ne ha 13 in più di lei) sarebbe inopportuno. "Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio - spiega senza mezze misure - Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa".

E poi cosa è successo? "Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente - dice ancora al magazine Intimità - Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena". I due restano una famiglia, con il loro piccolo Diego che oggi ha già cinque anni. Di recente, lei aveva dichiarato di "non chiedersi più" quando sarebbero avvenute le nozze: non erano più nell'interesse della coppia. Punto di vista confermato oggi anche dal marito.

Il successo de "La Sposa"

E sono tanti gli impegni di Serena, alle prese con una vera e propria scalata al successo ormai da tre anni, da quando ha prestato il volto a Mia Martini nella celebre fiction Rai dedicata alla cantante. Oggi è "La sposa", per amore di paradosso, sulla prima rete: pellicola che è arrivata a riscuotere oltre sei milioni di telespettatori. Per il matrimonio, al momento, non c'è tempo. "Al momento è come se fossimo già sposati", precisa ancora lui.