Stefania Orlando in lacrime, il marito tuona contro il GF Vip: la dichiarazione sui social

Per Stefania Orlando l’ultimo periodo nella Casa del Grande Fratello Vip si sta rivelando decisamente complicato, segnato com’è dagli attacchi subiti dalle coinquiline Adua Del Vesco (che ora si fa chiamare Rosalinda Cannavò) e Dayane Mello, ma pure dall’opinionista Antonella Elia e dalla ex concorrente Patrizia De Blanck.

A prendere le difese della concorrente che si è lasciata andare anche a una crisi di pianto dopo la sfilza di accuse nel corso dell’ultima diretta del reality di Canale 5, sono stati i numerosi fan sintonizzati sui social, ma anche il marito Simone Gianlorenzi che ha detto la sua in un tweet critico verso le dinamiche di un ‘gioco’ che sta mettendo a dura prova lo stato d’animo della consorte. Rivolgendosi alle "viperelle" (come si fanno chiamare le sostenitrici della moglie) il musicista ha espresso tutta la sua amarezza: “Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo. Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone. Non sto parlando del televoto. #gfvip”.

Stefania Orlando e gli attacchi subiti al GF Vip

Nella puntata del GF Vip in onda su Canale 5 lunedì 7 dicembre, Patrizia De Blanck ha riservato parole molto forti a Stefania Orlando: “È una grossa falsona. Si è fatta promettere di non essere votata e poi mi nomina. Sei bugiarda e falsa. Aggiungo al falso, pure il bugiardo. E mi mandi pure il marito a farmi dire ‘poverina non farla piangere’, ma stai zitta, bugiarda!”, ha affermato la contessa a cui sono seguite le critiche di Del Vesco e Mello. In lacrime, Stefania Orlando ha raccontato il suo malessere a Maria Teresa Ruta: "Mi è dispiaciuto quello che hanno detto di me Dayane e Rosalinda. Mi hanno detto che sono una manipolatrice, una che va a mettere il sale sulle ferite, che si avvicina alla gente che soffre per peggiorare la situazione. Delle cose che veramente non mi appartengono”, il suo sfogo accolto dall’amica.

Chi è Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è un musicista, chitarrista per la precisione, ha collaborato con molti artisti di successo, tra cui Anna Oxa, Briga, Gemelli Diversi. I due si sono sposati nel 2019 dopo undici anni d’amore e non hanno figli. Di lui, conosciuto quando si esibiva con la sua band, 'Gli Orlandi furiosi', Stefania Orlando ha parlato nella casa del GF Vip: “Lui era il chitarrista - ha raccontato - Avevo chiesto al mio ex marito, Andrea (Roncato, ndr), se conosceva una band a Roma e mi ha presentato loro. Io allora avevo un'altra storia e anche Simone. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, poi dopo un anno, quando mi ero lasciata, una notte sogno di fare l'amore con lui. Mi sveglio e gli mando un messaggio e lui mi risponde che lo sognava da tempo a occhi aperti”.

Prima di Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando è stata sposata ad Andrea Roncato per due anni, dal 1997 al 1999. Oggi entrambi hanno voltato pagina e sono felicemente sposati (l’attore con Nicole Moscariello, con la quale è convolato a nozze nel 2017).