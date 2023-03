Mark Zuckerberg di nuovo papà, è nata la sua terza figlia: le prime foto

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan sono diventati genitori per la terza volta. In un post condiviso su Instagram e Facebook, il Ceo di Meta ha annunciato la nascita della sua terzogenita, Aurelia, arrivata dopo Maxima (7 anni) e August (5 anni). "Benvenuta al mondo, Aurelia Chan Zuckerberg. Sei una piccola benedizione" si legge a corredo del post che lo mostra con la neonata e poi, ancora, la moglie che la stringe a sé subito dopo il parto.

Mark e Priscilla stanno insieme da 20 anni. Era proprio il 2003 quando avvenne il loro primo incontro, in fila per andare in bagno durante una festa organizzata da una confraternita dell'Università di Harvard. All'epoca Zuckerberg era al secondo anno del suo corso di studi, mentre Priscilla era ancora una matricola. Il matrimonio è arrivato nel 2012, celebrato con una festa organizzata nel giardino della loro villa di Palo Alto, in California, che ha stupito i loro ospiti: invitati per festeggiare la laurea in Medicina di Chan, infatti, si sono ritrovati a partecipare al loro matrimonio ora coronato dalla nascita della loro terza bimba.