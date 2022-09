Mark Zuckerberg di nuovo papà. La moglie Priscilla è incinta (ed è una femminuccia)

"Tantissimo amore. Siamo felici di cndividere con voi che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno". È con queste parole che Mark Zuckerberg, il cosiddetto papà di Facebook (oggi acquisito, insieme a Instagram dall'azienda Meta), ha annunciato al mondo, attraverso i suoi profili social, di diventare padre per la terza volta. Sua moglie Priscilla, infatti, è incinta del loro terzo bebé e sarà una femminuccia. Lo rivela lo stesso Zuckerberg sottolineanche le sue due bambine, avute nel 2015 (Maxima) e nel 2017 (August), avranno una sorellina che verrà al mondo il prossimo anno. I due futuri genitori tris sono felicissimi e sembrano essere più innamorati che mai e il post dell'annuncio della gravidanza della Chan ha già fatto il pienone di like.

La storia d'amore tra Mark Zuckerberg e Priscilla Chan

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan (classe 1985 e figlia di immigrati cinesi) si conoscono dai tempi dell'università. Entrambi, infatti, hanno studiato ad Harvard e il primo incontro tra i due è stato davvero curioso. Mark e Priscilla, quando ancora non li conosceva nessuno, si sono visti per la prima volta mentre facevano la fila per il bagno all'università e, oggi, sono insieme da quasi 20 anni. Il matrimonio tra i due è arrivato nel 2012 e tre anni dopo è nata la loro prima bambina, Max alla quale è seguita la loro secondogenita August, nel 2017. Oggi i due, da sempre legatissimi, hanno annunciato di aspettare una terza bimba che allargherà una famiglia fatta quasi di sole donne.