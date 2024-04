"Il pandoro fake della Ferri": Marracash punge Chiara Ferragni nella nuova canzone di Baby Gang

Del pandoro di Chiara Ferragni se n'è parlato ovunque, dai social alle tv, ma la trasposizione in chiave musicale ancora mancava. Eccola allora nel verso della canzone di Baby Gang in collaborazione con Blanco e Marracash, Adrenalina, dove proprio "la Ferri" è citata insieme all'ormai celeberrimo dolciume griffato che ha dato il via al caso mediatico e giudiziario. In particolare: "Vengo solo, ma ho ferri se hai il pandoro fake della Ferri" dice a un certo punto la canzone nella strofa cantata da Marracash, già in più occasioni pungente verso Fedez.

Lo scorso anno, infatti, "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato", arcinota frase che Luis Sal usò contro Fedez nel video di risposta ai motivi del suo addio a Muschio Selvaggio, è entrato nel brano "Yalla" cantato proprio da Marra con Guè. E anche in precedenza, nel 2021, aveva fatto rumore un altro dissing, con lui che dedicò a Fedez la canzone "Cosplayer". In un'intervista al Corriere il rapper spiegò che non era una questione personale, semplicemente: "Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato", disse. Commento a cui seguì la replica di Fedez. Stavolta, però, il riferimento è proprio per Chiara Ferragni, sempre al centro delle cronache soprattutto dopo l'intervista rilasciata da Fedez a Belve. Intanto da giorni l'imprenditrice è assente dai social, non posta nulla e non commenta nulla: solo una foto di lei con i figli tra quelle postate dalla madre Marina.

Di seguito la canzone "Adrenalina"