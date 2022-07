Marracash: "Ferragni chiede più sicurezza? Fa bene, ma è insostenibile che esistano lei e gente poverissima"

L'appello che Chiara Ferragni ha rivolto giorni fa al sindaco di Milano Beppe Sala denunciando "una situazione fuori controllo" nella città in cui vive ha fatto molto discutere. "Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano" aveva scritto l'imprenditrice digitale in una storia Instagram diventata subito virale: "Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto".

La considerazione così esposta era stata commentata da moltissimi utenti tra cui anche Roberto Vecchioni che aveva esposto il suo punto di vista sulla vicenda. E adesso, a qualche giorno dalla replica che lo stesso primo cittadino ha rivolto indirettamente a Ferragni, è arrivata anche l'osservazione di Marracash che, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha detto la sua sulla situazione rilevata dall'influencer seguita da 27,5 milioni di follower.

Marrachash commenta le parole di Chiara Ferragni

Intervistato in merito alla vittoria della prestigiosa Targa Tenco per il miglior album con Noi, loro, gli altri, Marracash ha anche affrontato il tema dell'ingiustizia sociale facendo così riferimento alle parole di Chiara Ferragni e alla situazione generale che vede notevoli differenze di stili di vita.

"Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima" è stato il commento del rapper.

Il precedente tra Marracash e Fedez

Stavolta è stata Chiara Ferragni, ma tempo fa Marracash aveva preso di mira il marito Fedez descritto come uno che "rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un'altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema". Pronta era stata la replica del cantante: "Dispiace leggere da una persona come Marracash, che reputo intelligente e sensibile, una frase così" aveva scritto su Instagram: "Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorno battaglie per i diritti civili senza rientrare personalmente in una delle categorie per le quali combattono". E chissà se anche stavolta giungerà una controreplica a mezzo social.