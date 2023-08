Addio Elodie, Marracash "avvistato" a Pantelleria con una nuova fiamma

É lo scoop di Ferragosto: Marracash e Assia Pesenti in vacanza a Pantelleria. A lanciare l'indiscrezione è Roberto D’Agostino. Lei è una giovane e bellissima indossatrice che ricorda un po' Elodie: capelli lunghi, fisico perfetto ma nessuna dote canora (a quanto pare).

Non sembra esserci quindi margine di ritorno per la storica coppia della musica italiana anche perchè Elodie sembra aver completamente perso la testa per il suo motociclista. Pochi giorni fa ha infatti condiviso sui social un post carico d'amore per il suo Andrea Iannone, gesto inaspettato per una che è sempre stata piuttosto discreta nelle sue relazioni.

Ora anche il rapper sembra aver voltato definitivamente pagina. Nessuna conferma dai diretti interessati ma stando alle indiscrezioni, ci sarebbe gran feeling tra il Marra e la modella. Sarà un amore estivo o qualcosa di più?