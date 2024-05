"Villa Arcore costa 200mila euro al mese". Poi l'indiscrezione su Marina Berlusconi e Marta Fascina

Marta Fascina si trova ancora a villa San Martino ad Arcore. La residenza della famiglia del Cav dove ha vissuto insieme a Silvio Berlusconi fino alla sua morte. La quasi moglie dell'ex leader di Forza Italia non l'ha più lasciata e anzi vivrebbe lì con il padre e la zia.

È passato quasi un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, e sia Marina sia Pier Silvio starebbero, secondo quanto riferiva Dagospia pochi mesi fa, "ancora cercando una strada per 'sgomberare' la villa". Marina avrebbe pensato alla creazione della "Fondazione Silvio Berlusconi": un ente benefico in ricordo del padre che potrebbe avere come sede proprio la villa. Su questa indiscrezione non ci sono nuove informazioni ma sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino continuerebbe l'insofferenza della famiglia Berlusconi verso Fascina. "Mezza famiglia Berlusconi, a partire da Pier Silvio e Luigi fino allo zio Paolo, che sognano solo che, col malloppone intascato di cento e passa milioni, la 'vedova' se ne ritorni presto a fare i pomodorini sott’olio a Portici insieme al di lei padre Orazio, uomo di fluide vedute che amministra l’eredità ben addivanato negli agi della Villa San Martino".

Marina, invece, non sarebbe più interessata a mandare via Fascina nonostante la gestione della villa ammonterebbe a circa "200 mila euro al mese". Al momento la maggiore dei figli di Silvio Berlusconi sarebbe particolarmente ben disposta verso Marta ma fino a quando? "La generosità della primogenita non dura a lungo: come ben sanno le precedenti 'fidanzate' e 'badanti' di Silvio, da Nicole Minetti a Sabina Began, da Maria Rosaria Rossi a Francesca Pascale, trapassando Licia Ronzulli".