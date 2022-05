Marta Fascina e la cover con Berlusconi "più giovane": i commenti sono cattivissimi

Marta Fascina ha lasciato tutti senza parole per la scelta di mettere una foto di Berlusconi come cover dello smartphone. La foto è rimbalzata di social in social, suscitando non pochi commenti. Che Berlusconi sia un'icona, nel bene e nel male, è notorio, ma ciò che stupisce è la scelta di mettere una foto solo di Silvio e non una insieme, come molte coppie fanno. Se è concesso il profilo social condiviso è concessa pure la cover di coppia, ma per Fascina era più urgente avere solo il suo compagno. Ad attirare l'attenzione però è lo scatto in quanto tale ovvero un ritratto di Berlusconi quando era più giovane: "Ha fatto una cover con una foto di quando lui era giovane", "Forse ai tempi della cover non prendeva il viagra", "Due Silvio sono meglio di uno". Alcuni commenti sono al vetriolo: "Ci va a letto insieme, la cover mi pare il minimo sindacabile", "È veramente innamorata lei! Sì… dei suoi soldi".