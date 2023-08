Marta Fascina dopo la morte di Berlusconi, gli amici preoccupati: "Sola ad Arcore. Vive immersa nel lutto"

L'ultima apparizione pubblica di Marta Fascina è stata ai funerali di Silvio Berlusconi, seduta nella prima fila del Duomo di Milano accanto ai figli del compagno, in silenzio e addolorata. Poi della 33enne calabrese, "quasi moglie" del leader di Forza Italia scomparso a giugno, si è sempre e solo parlato indirettamente, ora a proposito dell'eredità, ora dell'eventuale ruolo politico, ora dei rapporti con i famigliari del compagno. E adesso? Che fa, come sta, dove vive Marta Fascina?

Alle domande che circolano su di lei a quasi due mesi dalla morte di Berlusconi ha risposto oggi il Corriere della Sera, riportando le voci e le preoccupazioni delle persone vicine all'ultima donna del Cavaliere raccontata come profondamente immersa in un lutto tutto ancora da metabolizzare.

Marta Fascina dopo la morte di Berlusconi: "Sola ad Arcore. Con lei il cane Dudù"

Al momento Marta Fascina si trova ad Arcore, a Villa San Martino. Descritta sola, senza amici e famigliari che pure in questo primo periodo di lutto le sono stati spesso accanto, la compagna di Berlusconi ha con sé il cane Dudù, amatissimo dal Cavaliere e anche da lei che ormai considera "il mio cane". Niente vacanze per lei, nessuna intenzione di uscire di casa: stando a quanto ha spiegato alle persone con cui ha contatti più frequenti, dal giorno del funerale Marta Fascina non avrebbe mai più varcato il cancello della villa di Arcore e quindi non sarebbe mai uscita di casa. Regolari sono solo i contatti con i suoi genitori, con qualche amico stretto e con i figli di Berlusconi che - ha confidato agli amici più vicini - "li sento tutti indistintamente, sia i più grandi che i più piccoli". Solo qualche volta avrebbe sentito Antonio Tajani e Matteo Salvini.

"Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato" hanno raccontato a proposito dello stato emotivo di Fascina alcuni amici "preoccupati" per lei. E ancora: "Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi" ha aggiunto qualcun altro.

In questa situazione, almeno per il momento, Marta Fascina non ha alcuna intenzione di partecipare alla politica, né alle sedute del Parlamento, né di presenziare agli eventi del partito. Si vedranno a settembre, quando si inizierà a pensare all'elezione dei delegati comunali e provinciali da cui verrà fuori la platea congressuale per scegliere il segretario di Forza Italia, le intenzioni dell'onorevole Fascina che pare voler sostenere Antonio Tajani. Adesso, però, la certezza è di restare nell'ombra, a Villa San Martino.