"Marta Fascina incinta, Berlusconi papà per la sesta volta": la voce bomba

Chi pensava che il matrimonio simbolico tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina fosse l'apice dell'incredibile tra le pagine di gossip di quest'anno, dovrà forse ricredersi. Nelle ultime ore sta circolando un'indiscrezione che se confermata potrebbe essere un vero tsunami per gli amanti della cronaca rosa.

Secondo il sempre beninformato direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, Marta Fascina - 32 anni - aspetterebbe un figlio dal leader di Forza Italia. Nella sua rubrica di gossip su Mow, il giornalista scrive: "Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l'onorevole Marta Fascina, 'Marta potrebbe essere in attesa'. Lei ha solo 32 anni ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l'argomento, è pieno di energia. D'altra parte - conclude Alessi - Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età e sto parlando di 60 anni fa". Insomma, i rumors sulla gravidanza di Marta Fascina non sembrerebbero così infondati.

Berlusconi papà per la sesta volta?

Se la notizia venisse confermata, Silvio Berlusconi diventerebbe papà per la sesta volta, dopo Marina, la primogenita, Pier Silvio - entrambi nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio - Barbara, Eleonora e Luigi, questi ultimi tre avuti dalla seconda moglie, Veronica Lario. Berlusconi ha anche ben 11 nipoti: dall'ultimo arrivato, Francesco Amos, quarto figlio di Barbara Berlusconi fino a Lucrezia Vittoria, che Pier Silvio Berlusconi ha avuto nel 1990 dalla modella Emanuela Mussida.

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina ha 32 anni ed è calabrese. Laureata in lettere, ha iniziato a gravitare intorno a Forza Italia lavorando nell'ufficio stampa del partito, per poi passare alle relazioni pubbliche del Milan e infine alla Fondazione Milan. E' legata sentimentalmente a Silvio Berlusconi da oltre un anno. Prima di lei il Cavaliere era fidanzato con Francesca Pascale.