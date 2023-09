Marta Fascina non si muove dalla villa di Arcore: "Soffre troppo, il legame con Berlusconi era fortissimo"

Marta Fascina continua a non mostrarsi in pubblico. Unica eccezione alla consuetudine protratta in questi mesi dopo i funerali di Silvio Berlusconi è stato il trofeo a lui dedicato, allo stadio di Monza, dove si è mostrata accanto a Pier Silvio. Dagospia ha parlato di "una amabile vacanza di 4 giorni sulle Alpi svizzere" con Marina, primogenita del Cav, ma oggi Repubblica torna sull'assenza prolungata della 33enne calabrese - che oltre a essere l'ultima compagna di Berlusconi è anche deputata alla Camera per Forza Italia - per raccontare di un isolamento pressoché totale.

Anche Paolo Berlusconi di recente ha parlato di Marta Fascina esortandola a tornare alla vita: "Basta con le lacrime, l'ho detto anche a Marta che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere", ha detto il fratello di Silvio in occasione dell'apertura della campagna elettorale di Adriano Galliani, candidato del centrodestra per prendere il posto lasciato da Silvio Berlusconi in Senato. Ma: "Marta ha addosso ancora troppa sofferenza" sostengono gli amici di lei nella ricostruzione pubblicata da Repubblica, che così rispondono anche a coloro che lamentano indispettiti di dover smaltire il lavoro che toccherebbe a lei nelle Commissioni.

Marta Fascina continuerebbe a stare sola a Villa San Martino, ad Arcore, residenza che avrebbe lasciato solo ad agosto per la già citata occasione del Trofeo Berlusconi e che in quelle ore, sostengono colleghi poco benevoli, sarebbe stata presidiata dai suoi genitori. Ma cosa fa tutto il giorno una ragazza di 33 anni in una grande villa? "È molto provata. Ma questo non deve sorprendere visto il legame fortissimo che aveva con Berlusconi. Non spetta certo a noi giudicare come si elabora un lutto" sono le parole dell'onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale della Lombardia e nella cerchia di Fascina, riportate dal sito. E ancora: "Marta non si fa vedere in giro, non sta nemmeno sui social, è reclinata sul dispiacere. Sta veramente male. E del resto anche Umberto Bossi non frequenta più il Parlamento per le sue condizioni", afferma un'altra fonte anonima.

A quanto pare, Marta Fascina diserterà anche il B-Day di Paestum, kermesse lanciata dal segretario di FI Antonio Tajiani per ricordare il leader a Paestum da domani, 29 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 87 anni. "Va rispettato il suo stato d'animo", sostiene ancora un amico. "Deciderà lei se venire, non sarebbe facile per lei, ma siamo pronti ad accoglierla a braccia aperte" le parole di Tajiani.