Marta Flavi e l'incontro segreto con Costanzo: "Mi fece chiamare, voleva rivedermi"

A una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo, Marta Flavi parla di un loro "incontro segreto" che sarebbe avvenuto a Roma dieci anni fa. La conduttrice di "Agenzia Matrimoniale" lo ha rivelato a Nuovo: "L'ho amato in modo profondo e, dopo il divorzio e le polemiche, dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi e cioè la discrezione".

Senza scendere troppo nei particolari, la terza moglie di Costanzo (il loro matrimonio finì quando lui conobbe Maria De Filippi, ndr) ha raccontato come andarono le cose: "Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per incontrarlo al teatro Parioli, dove registrava il Maurizio Costanzo Show, m'infilai una parrucca nera in testa: volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò 'madame'. Precisò che non mi odiava - ha spiegato - ma era amareggiato per una mia dichiarazione". Marta Flavi ha fatto sapere che tra lei e Costanzo c'era ancora un bel rapporto e nei confronti di Maria De Filippi ha assicurato di non nutrire più nessun rancore: "Lui e io ci sentivamo ancora per telefono, con tanto piacere reciproco. Maria De Filippi è stata il suo grande amore e la donna più giusta per lui, mi immedesimo nel suo dolore".

Gli insulti sui social

Dopo queste dichiarazioni - condivise dal direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, sul suo profilo Instagram - Marta Flavi ha ricevuto numerose critiche e anche insulti. In molti l'accusano di mancanza di rispetto, facendole notare che se non è andata al funerale perché non le sembrava "elegante" - come ha dichiarato - raccontare ora certe cose lo è ancora meno, soprattutto perché Maurizio Costanzo non può replicare tantomeno smentire. "Alla faccia della discrezione! Dopo che una persona non c'e più vai a raccontare dei fatti più che privati! Perché non l'ha rilasciata prima l'intervista" si legge accanto al post tra le tante accuse. Commenti al vetriolo a cui Marta Flavi non ha mai risposto.

