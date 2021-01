Martina Colombari: "Alberto Tomba? Un amore vero, ogni tanto ci messaggiamo"

La storia d'amore tra Martina Colombari e Alberto Tomba fece sognare un'intera generazione negli anni '90. Appena eletta Miss Italia, nel 1991, la modella si fidanzò con il campione di sci, allora amatissimo sex symbol. "Con lui è stata una favola da rotocalco, ma il nostro amore è stato vero" ha dichiarato a 'Oggi è un altro giorno'.

L'attrice, sposata da 17 anni con Billy Costacurta, ha ricordato quel periodo con Serena Bortone, svelando di avere ancora oggi un buon rapporto con lo storico ex: "Siamo stati insieme tre anni. Poi non ci siamo più visti, però ogni tanto ci messaggiamo". Il grande amore della sua vita, però, è arrivato qualche anno dopo: "Billy mi puntava da un po' di tempo - ha raccontato - In quel periodo conducevo una trasmissione chiamata Super. Lui, quando andava in ritiro con il Milan, mi vedeva in tv e ha scoperto che un suo amico mi conosceva". Un po' di pressing, poi l'incontro: "Ci siamo incontrati ad una cena, è stato un colpo di fulmine. Ci siamo quasi subito fidanzati. Ho capito che era l'uomo giusto dopo un annetto". Martina Colombari e Billy Costacurta si sono sposati nel 2004 e pochi mesi dopo è nato il figlio Achille. "È il marito, il papà e l'amico ideale" ha detto l'attrice. Ed è questo il segreto del loro amore.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Durante l'intervista - con la conduttrice in collegamento da casa perché positiva al coronavirus - Martina Colombari ha anche ricordato Fabrizio Frizzi. Fu lui ad incoronarla Miss Italia nel '91: "Me lo ricordo come la persona più gentile, più semplice, più umana al mondo. Era come l'amico della porta accanto. Con noi ragazze a Miss Italia è sempre stato meraviglioso. Ogni volta è bello pensare a lui".