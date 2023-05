Martina Colombari rompe il silenzio sulla (nuova) crisi con Costacurta

Martina Colombari e Alessandro Costacurta in crisi? La domanda ha iniziato a circolare nelle scorse ore per via di un post particolarmente riflessivo della modella ex Miss Italia. "Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale, per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose, penso troppo e guardo poco, perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza": queste le parole scritte a corredo di un malinconico primo piano da Martina, a cui in molti hanno rivolto parole di incoraggiamento.

Il pensiero che qualcosa nella sua vita privata non stesse andando come sempre è balenato nella mente di molti. Da 27 anni Martina Colombari è legata all'ex calciatore Alessandro Costacurta da cui ha avuto il figlio Achille. In una recente intervista lei aveva parlato di un momento difficile di coppia affrontato e superato qualche tempo fa, ma l'ultima riflessione così rilasciata su Instagram aveva dato adito a sospetti che però sono stati prontamente smentiti dalla stessa autrice.

Martina Colombari e il video con Billy Costacurta

La smentita di presunte crisi tra lei e Billy Costacurta è arrivata per bocca della stessa Martina Colombari che ha voluto condividere un momento di serenità casalinga con il compagno per scacciare ogni dubbio a riguardo. Poi un'altra precisazione netta: "Forse qualcuno, anzi, più di qualcuno ha frainteso...." ha aggiunto per chiarire il senso del suo pensiero social, "parlavo di solitudine, di quanto sia necessario - pe me - stare da sola in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno...". Tutto bene, insomma.

(Di seguito il video di Martina Colombari con Billy Costacurta)