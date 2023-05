Martina Colombari e Costacurta si sono lasciati? L'ultimo indizio è clamoroso

A inizio aprile Martina Colombari aveva rilasciato un'intervista in cui aveva parlato del momento difficile che hanno vissuto lei e il marito, Alessandro Costacurta. Il 30 marzo hanno festeggiato 27 anni insieme, i due hanno un figlio, Achille (con lui Martina ha partecipato a Pechino Express), ma entrambi si sono traditi dopo circa 10 anni che stavano insieme. Un racconto molto lucido nel quale Martina aveva analizzato cosa avevano sbagliato, ma anche come si erano ritrovati costruendo un nuovo equilibrio. Ora però questo equilibrio non sembra più tanto equilibrato, almeno secondo quanto scritto oggi, 22 maggio, da Martina su Instagram.

L'ex Miss Italia ha pubblicato una riflessione molto particolare sulla solitudine e soprattutto sull'amore. "Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio - così inizia lo sfogo di Colombari -. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la solituine è un punto di forza". Parole strane nelle quali si possono leggere rassegnazione e delusione: Colombari afferma di essere complicata e di volersi concentrare sulle persone "che non guardano chiunque" e che per lei la "solitudine" è un punto di forza. Cosa voleva far capire Martina ai suoi follower? Che sta attraversando un momento oscuro della sua vita privata? Che ci sono problemi con Alessandro Costacurta? Che forse è arrivato il momento per lei di cercare la sua "solitudine"? Al momento non è chiaro cosa intendesse dire l'ex modella con quel post su Instagram, ma sicuramente presto dovrà dare delucidazioni.

Tra i numerosi commenti pubblicati sotto al post anche quello di Laura Chiatti che le ha voluto ricordare quanto sia unica scrivendo: "Sei unica".

Martina Colombari e Alessandro Costacurta: l'amore e i tradimenti

"Dopo una decina d'anni che eravamo insieme" i due si sono traditi, aveva raccontato Martina. Lei si sentiva "trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un'altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati". Perché Alessandro "aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c'è ancora. Ma anche tra noi c'è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove".

Parlando della loro attuale relazione nell'intervista rilasciata ad aprile aveva dichiarato: "La manutenzione della coppia passa anche da quella dei corpi, amarsi di più fa amare meglio. Negli anni mo sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio".