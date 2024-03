Martina Colombari scrive a Billy Costacurta: "Vorrei tornare indietro a quel 19 marzo 1996"

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano. Miss Italia nel 1991 e modella di successo lei, ex calciatore e opinionista sportivo lui, i due si sono conosciuti esattamente il 19 marzo di 28 anni fa e da allora hanno dato inizio a una storia a cui oggi Colombari dedica un pensiero pieno dell'amore che li tiene uniti. "Buon anniversario a noi, amore mio! Vorrei tornare indietro a quel 19 marzo 1996 e rivivere tutto questo che abbiamo fatto insieme. Ti amo. Tua Marti" si legge a corredo di una foto dove il sorriso della coppia rende al meglio la gioia di continuare a trovarsi sempre l'uno accanto all'altra.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta si sono sposati nel 2004 e in quello stesso anno sono diventati genitori del loro unico figlio Achille. Negli anni non sono mancate le crisi, come la stessa modella ha raccontato qualche tempo fa: "Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un'altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati", ha confidato, "Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c'è ancora. Ma anche tra noi c'è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove".

Un anno fa si era insinuato il sospetto che un'altra crisi stesse mettendo alla prova la solidità del loro legame, ma una smentita congiunta ha dissipato ogni dubbio. E oggi, con il post dedicato al suo Billy, la conferma di un sentimento che i follower celebrano con i loro auguri più sinceri.