Martina Colombari splendida in bikini (e le solite critiche sul peso)

Nella sua Riccione Martina Colombari è raggiante. Soprattutto d'estate, quando può godersi delle belle giornate di mare in uno degli stabilimenti più cool del litorale, di cui è socia. L'ex Miss Italia, 47 anni, sfoggia un fisico invidiabile, merito di madre natura ma anche di tanto allenamento e attenzione nell'alimentazione.

L'ultimo bikini è di ieri e la foto, pubblicata su Instagram, fa il pieno di like. Non solo però. La serie di scatti condivisi solleva anche le solite critiche sul peso. Per più di qualcuno, infatti, Martina Colombari sarebbe troppo magra, lanciando così un messaggio negativo soprattutto per le ragazze più giovani. "Bellissima? Scheletrica" si legge tra i commenti al post, e ancora: "Se togli il seno rifatto, che resta? Niente", "Se mangiasse un pochino di più sarebbe meglio", "10 kg in più e sarebbe perfetta", "Mangia, ne hai bisogno".

In difesa dell'attrice, però, tante donne che sottolineano al contrario come un fisico del genere sia in realtà il ritratto della salute. "Ma se questa donna ama tenersi in forma mangiare sano e ha un fisico da fare invidia alle ventenni che problemi avete voi?", per leggerne una tra tutte. E i criticoni muti.

Il post di Martina Colombari