Martina Colombari in clinica per la terapia anti-age, è polemica: "Alla portata della gente comune"

Una sponsorizzazione costa cara a Martina Colombari. L'attrice ha pubblicato su Instagram un adv in cui consiglia una terapia anti-età, ma forse non si aspettava una reazione del genere da parte dei follower.

Nella foto si vede l'ex Miss Italia, 48 anni, nella clinica in cui ha fatto il trattamento: "Una terapia personalizzata conosciuta e richiesta per rafforzare il sistema immunitario, ridurre i segni dell'invecchiamento (trattamento anti-aging) e per liberare il sangue dalle tossine - spiega - Proprio in questo periodo dell'anno, dove si riprendono i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, è importante prendersi cura di sé attraverso questo complesso di vitamine, minerali, amminoacidi e principi attivi che si infonde per via endovenosa con l'obiettivo finale di migliorare la qualità della vita, donare energia e salute".

Martina Colombari ha soggiornato nella clinica specializzata per questo trattamento dedicato alla longevità e invita anche i suoi follower a farlo, ma in molti storcono il naso. "E chi non si fa un trattamento anti-invecchiamento? Ad averli i tuoi soldi" commenta una donna, poi un'altra: "Noi siamo comuni mortali e dobbiamo invecchiare". E ancora: "Proprio alla portata della gente comune". Una discussione accesissima in cui però interviene anche qualcuno a difenderla, sdrammatizzando: "Brava Martina, se puoi permettertelo fai bene! Ci proverò nella prossima vita".

Il post di Martina Colombari